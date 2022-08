Streuobst leidet unter Trockenheit - Äpfel können in Weilheim abgegeben werden

In Tübingen-Weilheim hat am Samstag die erste Apfelannahme-Station in der Region eröffnet. Wegen der Hitze starten die Entsafter früher in die Saison.

Äpfel jeder Sorte und Größe können bis Mitte Oktober im Tübinger Stadtteil Weilheim abgegeben werden. Faules Obst muss vorher aussortiert werden. Roland Glaser, ehemaliger Ortsvorsteher von Weilheim, managt seit über 20 Jahren die Annahmestelle und weiß, wie die Ernte in den den vergangenen Jahren ausgefallen ist. Mal mehr, mal weniger, aber die Auswirkungen des Klimawandels machten sich bemerkbar, so Glaser. Die Trockenheit macht den Bäumen schwer zu schaffen. Um überleben zu können, werfen sie ihre Äpfel früher ab, was sich auf die Qualität auswirkt. SWR-Reporterin Luisa Klink war dabei, als die ersten Äpfel in diesem Jahr für frischen Apfelsaft auf’s Band rollten: Glaser gibt sich mit dem ersten Annahme-Tag zufrieden: "Rund zehn Tonnen sind zusammengekommen, ein durchschnittlicher erster Tag". 2013 zählte er während der gesamten Saison nur rund 15 Tonnen, 2018 waren es mehr als 40 mal so viel, nämlich über 600 Tonnen. Dieses Jahr erwartet der Weilheimer nur eine halb so gute Ernte wie in den Spitzenjahren. Der Jahresdurchschnitt liegt bei 200 Tonnen. Trockenheit trübt Apfelernte Auch die Kunden sind mit Ernte und Qualität dieses Jahr nicht zufrieden. Die Trockenheit führe zu "Notreife" und "Sonnenbrand". "Die Äpfel sind nicht so saftig - deshalb leidet der Geschmack." Kilopreis variiert von Jahr zu Jahr Dieses Jahr liege der Preis für hundert Kilo bei rund zehn Euro, sagt die Enkelin des ehemaligen Ortsvorstehers, Laura Glaser. Von Kindesbeinen an unterstützt sie ihren Opa tatkräftig, wenn die Apfel-Saison startet. "Am Anfang ist der Preis aber immer noch etwas niedriger - das ist normal." Die Kunden können zwischen einer Barauszahlung oder einer Saftgutschrift wählen. Beliebt ist die Gutschrift, denn da kostet eine Flasche Saft nur knapp halb soviel wie regulär. Für rund 50 Kilo Äpfel bekommt man aktuell um die 30 Liter Saft. Roland Glaser kennt die meisten bei der Apfelannahme in Weilheim persönlich. Immer mit dabei seine Enkelin Laura Glaser - sie notiert die abgegebene Menge, Anschrift und Namen und kümmert sich um die Kasse. SWR Luisa Klink Zum Entsaften nach Neckartailfingen Von der Weilheimer-Annahmestelle werden die Äpfel direkt nach Neckartailfingen (Kreis Esslingen) zum Safthersteller Häußermann transportiert. Dort angekommen werden sie nochmal sortiert, geraspelt und schließlich zu frischem Apfelsaft gepresst.