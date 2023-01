Immer mehr Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Tübingen sind übergewichtig. Das ist das Ergebnis einer Datenanalyse unter AOK-Versicherten im Bezirk Neckar-Alb.

Die Zahl der übergewichtigen Kinder und Jugendliche ist laut der Krankenkasse AOK in der Region Neckar-Alb in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Im Vergleich zur letzten AOK-Erhebung vor fünf Jahren waren im Jahr 2021 rund 17 Prozent mehr Kinder und Jugendliche aus dem Kreis Tübingen wegen ihres Gewichts in ärztlicher Behandlung. In absoluten Zahlen waren das 364 Kinder und Jugendliche im Alter von bis zu 19 Jahren. Im Kreis Heilbronn wurden ebenfalls deutlich mehr übergewichtige Kinder festgestellt.

Kalorienreiche Ernährung und Bewegungsmangel

Gründe dafür sind laut AOK eine anhaltend unausgewogene und kalorienreiche Ernährung sowie zu wenig Bewegung. Gerade in den kälteren Monaten leide die Lust an Bewegung auch bei den Jüngeren, schreibt die Krankenkasse in einer Pressemitteilung. Der Geschäftsbereichsleiter Prävention bei der AOK Neckar-Alb, Simon Knupfer, appelliert daher an alle Eltern, Bewegungsmöglichkeiten für ihre Kinder zu schaffen.

"Um abzunehmen ist es wichtig, die Ernährungsgewohnheiten in der Familie zu hinterfragen und zu ändern. Regelmäßige Bewegung, am besten täglich, unterstützen ebenfalls dabei."

Tipps und bundesweite Zahlen

Interessierte Eltern könnten in allen AOK-Bezirksdirektionen bei einer persönlichen Ernährungsberatung Tipps und Rezepte für einen gesunden Familienspeiseplan erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Bundesweit sind nach Angaben der AOK rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent krankhaft. Nach einer Datenanalyse unter AOK-Versicherten waren in Baden-Württemberg im Jahr 2021 über 26.000 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahren wegen Adipositas in ärztlicher Behandlung.