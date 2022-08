Antikriegstag erinnert an Opfer vergangener und aktueller Kriege

Am Antikriegstag, dem 1.September, erinnern der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und andere Gruppen an das Leid, das Kriege bringen. Dieses Mal geht es auch um die Ukraine.

Flyer zum Antikriegstag im Zollernalbkreis. DGB Zollernalb

Im Zollernalbkreis gibt es seit einigen Jahren wieder eine zentrale Veranstaltungen zum Antikriegstag. In diesem Jahr findet sie in Albstadt statt. Ab 18.30 Uhr erinnern in der Festhalle in Albstadt-Ebingen Gewerkschaft, Stadt, Schüler und Auszubildende an den zweiten Weltkrieg vor der eigenen Haustür. Auch Schüler aus der Ukraine sind beteiligt. An dem Abend werden unter anderem Männer vorgestellt, die in der Zeit des Zweiten Weltkriegs Widerstand geleistet haben. Der DGB will aus diesen geschichtlichen Erkenntnissen einen Appell für den Frieden aussprechen.

Außerdem gibt es bis zum 30. September eine Ausstellung über lokale Widerstandskämpfer in der Stadtbücherei zu sehen. Am 11. September ist eine Lesung mit Tim Pröse geplant - an einem Ort, der selbst im Zeichen des Widerstands steht: im Stauffenberg-Schloss in Albstadt- Lautlingen.

Schüler und Auszubildende beteiligen sich am Antikriegstag im Zollernalbkreis. DGB Zollernalb

Tübinger Friedensplenum fordert Waffenstillstand in Ukraine

In Tübingen plant das Friedensplenum für den Antikriegstag um 16.30 Uhr eine Kundgebung auf dem Holzmarkt. Die Gruppe fordert unter anderem einen Waffenstillstand in der Ukraine und ein Ende der Waffenlieferungen. Sie kritisiert zudem das Hundert-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr und spricht von einem "Kriegskredit". Geld, so das Friedensplenum, das für Soziales, für Wohnungsbau, fürs Gesundheitswesen, für die Renten, Bildung und den Umweltschutz fehle.