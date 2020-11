per Mail teilen

Beim Corona-Lockdown im Frühjahr waren Pflegeheime für Besucher geschlossen - selbst für enge Angehörige. Das soll sich nicht wiederholen. In den Heimen der Benevit-Gruppe wird deshalb viel getestet.

Beim letzten Krisentreffen von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten wurde eine Testverordnung festgelegt. Die schreibt eine bestimmte Zahl von Tests pro Bewohner in der stationären Pflege vor. Seit Ende Oktober arbeitet man in allen Heimen der Benevit-Gruppe mit Antigen-Schnelltests. Außerdem sieht das aktuelle Pandemiekonzept strenge Zutrittsregeln vor. Auch im Benevit-Haus "Blumenküche" in Mössingen (Kreis Tübingen) muss man Fieber messen lassen, seine Daten hinterlegen, Schutzkleidung einschließlich Handschuhe anziehen und eine FFP-2-Maske aufsetzen.

Ergebnis nach 15 Minuten

Sventje Uhl vom Qualitätsmanagement sagte dem SWR, dass man täglich zwei Mitarbeiter und sechs Bewohner teste. Im hellen Mehrzweckraum, wo sonst Gottesdienste, Geburtstagsfeiern oder Gymnastikkurse stattfinden, hat Pflegedienstleiterin Kljuco ein Testlabor eingerichtet. Teststreifen, Stäbchen, Pipetten und Plastikfläschchen legt sie auf eine Tischplatte. Vorsichtig schiebt sie einem Heimbewohner ein Stäbchen durchs Nasenloch und macht einen Abstrich. Das Stäbchen wird in Flüssigkeit getaucht, auf den Kit geträufelt und bereits nach einer Viertelstunde steht das Ergebnis fest. Bisher sind in der "Blumenküche" alle Bewohner und alle Mitarbeitenden negativ.

Psychologischer Effekt

Über 3.000 Schnelltests hat die Benevit-Gruppe in ihren Pflegeheimen deutschlandweit bisher gemacht, berichtet Geschäftsführer Kaspar Pfister. Er verweist auf den psychologischen Effekt, etwa die Erleichterung, wenn man das Ergebnis bekomme. Pfister ist froh, frühzeitig auf Schnelltests gesetzt zu haben. Denn die Labore kämen mehr und mehr an ihre Kapazitätsgrenzen. Benevit habe genügend Schnelltests eingekauft und gelagert.