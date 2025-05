per Mail teilen

Gesucht wurden eigentlich nur sechs Freiwillige, die sich das offizielle Logo der diesjährigen Gartenschau auf den Körper stechen lassen. Beworben haben sich aber über 70 Personen.

Der Ansturm auf die Werbeaktion hat die Veranstalter völlig überrascht. "Richtig geflasht" sei Christiane Wagner gewesen, als sie sah, wie viele Menschen sich für das kostenlose Tattoo bei dem Tourismusbüro der Stadt Freudenstadt beworben haben. Anfänglich konnte sie es selbst kaum glauben, dass sich überhaupt jemand das schwarze Logo der Veranstaltung stechen lassen würde. Aber dann gleich so viele?

PR-Aktion muss vorzeitig beendet werden

In kürzester Zeit trudelten mehr als 70 Anfragen über Social Media ein. Alle wollten sich das sogenannte "Tal X"- Logo als Tattoo stechen lassen. Jetzt wurde die Aktion, die eigentlich bis Mitte Mai laufen sollte, aufgrund des unerwarteten hohen Andrangs vorzeitig beendet.

Vor allem junge Menschen wollte man mit der PR-Aktion erreichen. Die ersten sechs, die sich gemeldet haben, bekommen nun das Tattoo kostenlos gestochen. Das Motiv "Tal X" ist das Logo der Gartenschau 2025. Es steht für das Forbachtal, das die beiden Orte Freudenstadt und Baiersbronn verbindet. Das "X" hat das Marketing der Gartenschau schon von Anfang an in die Werbekampagne gesetzt. Es steht laut Wagner für die Vielfalt und die vielen Möglichkeiten des Tals.

"Tal X": Ein Logo mit besonderer Bedeutung

Dass die Aktion aber so erfolgreich sein würde, damit habe am Anfang niemand gerechnet. Ausweiten wollen sie die Aktion jedoch aktuell nicht, so Wagner. Das Problem: Es gibt zu wenige freie Termine bei den umliegenden Tätowierern.

Laut dem Veranstalter, der Freudenstadt Tourismus, war die Aktion für viele mehr als nur ein PR-Gag. Nach Auswertung der Anfragen und Kommentare, scheint das Logo für viele Teilnehmer eine emotionale Bedeutung zu haben. Das Stechen des ersten Tattoos soll bald auf den Social Media Kanälen zu sehen sein. Ein Termin steht aktuell allerdings noch nicht fest.