Das Land organisiert eine Anschauungsübung der Bundeswehr über dem geplanten KSK-Absprunggelände in Geislingen (Zollernalbkreis). Am 27. April werde es nachmittags über der Staatsdomäne Waldhof Übungsflüge geben, teilte das Staatsministerium mit. Am Vormittag können sich Interessierte in Altshausen (Kreis Ravensburg) Fallschirmsprünge anschauen, wie sie einmal in Geislingen stattfinden sollen. Die Übungen seien wetterabhängig.