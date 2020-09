Sie war die Grande Dame der Naturkosmetik, baute ein weltweit erfolgreiches Unternehmen in Calw auf und wäre jetzt 100 Jahre alt geworden: Annemarie Lindner, die Gründerin der Marke Börlind.

Würde Annemarie Linder ihren 100. Geburtstag noch miterleben, säße sie garantiert gut gekleidet und frisiert, mit gepflegter Haut und lackierten Fingernägeln an der Geburtstagstafel. So kannte man die Chefin von Börlind, die immer mit ihrem Cabrio zum Labor gefahren kam: schick, freundlich und zielstrebig, sagt Guylaine Le Loarer, die Leiterin des Forschungs- und Entwicklungslabors bei Börlind in Calw.

Annemarie Lindners Zuhause: Calw, London, Paris, Tokio

Annemarie Lindner war Geschäftsfrau durch und durch: viel unterwegs bei Terminen in Tokio, London oder Preisverleihungen in Paris. 2006 zum Beispiel wurde Börlind für ein Gesichtsserum ausgezeichnet.

"Als ich vor 51 Jahren Naturkosmetik entwickelt habe, hatte ich mir auf die Fahne geschrieben: Was ich nicht essen kann, trage ich mir auch nicht auf das Gesicht auf." Annemarie Lindner, Gründerin der Naturkosmetik-Marke Börlind

Annemarie Lindner hatte immer ein Ziel vor Augen, sagt ihr Sohn Michael Lindner: die Marke bekanntmachen. Wenn sie unterwegs war, war die Großmutter für ihn da.

Von Reformhaus zu Reformhaus

Naturkosmetik war in den 1950er Jahren kaum bekannt. Damals lebte Annemarie Lindner in Ostdeutschland bei Leipzig. Dort fing sie an mit Kräutern zu experimentieren, erzählt Sohn Michael. Als gelernte Kosmetikerin verkaufte sie ab 1954 ihre Produkte in Ostdeutschland und tingelte dafür von Reformhaus zu Reformhaus. Im Leipziger Rundfunk hatte sie eine eigene Sendung. Darin klärte sie über Naturkosmetik auf.

Zäsur: Flucht aus dem Osten

Ende der 1950er Jahre floh Annemarie Lindner aus dem Osten und gründete 1959 mit ihrem Geschäftspartner Hermann Börner die Firma Börlind in Calw. Der Name des Unternehmens ist eine Kombination ihrer beiden Familiennamen.

Annemarie Lindner hat für die Naturkosmetik gelebt: egal ob hinter einem Ladentresen, im Labor in Calw oder unterwegs in Tokio und Paris. Börlind GmbH

Umgebung von Calw als Inspirationsquelle

Der Schwarzwald inspirierte Annemarie Lindner und ihren Ehemann Walter Lindner. Er setzte sich schon früh für eine nachhaltige Produktion ein. So etablierte sich die Marke Börlind im Laufe der Jahre. So hart die Anfänge waren, heute boomt Naturkosmetik, freut sich Sohn Michael Lindner.

"Jetzt sind wir quasi vom Zeitgeist geküsst. Sie war die Kräuterhexe und starb als Pionierin der Naturkosmetik." Michael Lindner, Sohn von Annemarie Lindner

Aktiv auch noch im Ruhestand

Annemarie Lindner wurde 96 Jahre alt. Am 22. September 2020 wäre sie 100 geworden. Bis in den Ruhestand hinein sei Annemarie Lindner noch aktiv gewesen, so Laborchefin Guylaine Le Loarer. Vergangenes Jahr feierte das Calwer Unternehmen Börlind sein 60-jähriges Bestehen.