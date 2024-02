per Mail teilen

Mal richtig Dampf ablassen - das konnten die Narren am Fasnetsdienstag in Zwiefalten: bei der Bruddelsupp in der Rentalhalle. Pfarrer Sigmund Schänzle hat sich den Bruddelpokal dieses Jahr erkämpft - und sogar Standing Ovations für seine Bruddelkunst im Saal bekommen. SWR Reporterin Anna Priese hat danach mit ihm gesprochen.