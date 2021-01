Das Kreisimpfzentrum des Zollernalbkreises in Meßstetten ist bereit für den Impfstart. Die Termine für die ersten drei Wochen sind bereits ausgebucht. Auch in Reutlingen und Tübingen sind alle Termine vergeben.

150 Impfungen können die Kreisimpfzentren jeweils in der ersten Woche anbieten. Für mehr gibt es keinen Impfstoff. In Reutlingen und Meßstetten waren die Termine für diese Impfungen binnen weniger Stunden vergeben. Auch in Tübingen gibt es im Moment keine Termine mehr, so ein Sprecher. Bei vielen Landratsämtern meldeten sich irritierte Bürger, denn die zentrale Nummer 116117 war kaum erreichbar. Auch mit der Internetanmeldung soll es Probleme gegeben haben, so das Landratsamt Freudenstadt.

Später sollen bis zu 800 Impfungen am Tag möglich sein

Mit dem vorhandenen Impfstoff können in den Kreisimpfzentren zunächst nur wenige Menschen geimpft werden. Später sollen bis zu 800 Impfungen am Tag möglich sein. Sollten angemeldete Personen nicht zum Impfen kommen, wird die Impfdosis medizinischem Personal in den Kliniken im Kreis gegeben.

Das Kreisimpfzentrum in Meßstetten ist bereit für die ersten Impfungen am 22. Januar. SWR Julia Klebitz

Pendelbus soll künftig ins Kreisimpfzentrum fahren

Im Zollernalbkreis zum Beispiel sind zudem zwei mobile Impfteams unterwegs. Sie haben laut Landratsamt bereits 300 Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen geimpft. Sobald man in Meßstetten mehr Termine vergeben könne, wolle man einen Pendelbus ins Kreisimpfzentrum fahren lassen. Mehrere Gemeinden bieten eigene Fahrdienste und Unterstützung bei der Terminreservierung an.