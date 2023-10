Im Mai hat ein Mann in einer Buchhandlung in Tübingen unvermittelt eine Frau niedergestochen. Nun hat die Staatsanwaltschaft Tübingen Anklage wegen versuchten Mordes erhoben.

Die Staatsanwaltschaft Tübingen hat jetzt Anklage gegen einen 40-jährigen Mann aus Bayern wegen versuchten Mordes erhoben. Er soll im Mai in einer Buchhandlung in der Altstadt von Tübingen eine Frau niedergestochen haben. Der Anklage zufolge hat der Mann in Tübingen zunächst ein Messer gekauft, ist danach in die Buchhandlung gegangen und hat einer ahnungslosen Kundin unvermittelt in den Rücken gestochen. Laut Staatsanwaltschaft wollte der 40-Jährige die Frau töten. Die 56-Jährige habe nur durch eine Notoperation überlebt.

Die Polizei hat den Mann noch in der Buchhandlung festgenommen, er hat sich dabei nicht gewehrt. Laut Polizei war der 40-Jährige wegen seines psychischen Zustandes auf medizinische Betreuung angewiesen. Den Ermittlungen zufolge kannten sich Täter und Opfer nicht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat 40-Jährige den Angriff zugegeben. Warum er die Frau angegriffen hat, darum werde es in der Gerichtsverhandlung gehen. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest. Zuvor muss das Landgericht die Anklage noch zulassen. Das ist aber wohl eine reine Formsache.