Dubiose Messerstiche auf Hotel-Parkplatz sollen versuchter Mord sein

Die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) hat einen 57-Jährigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Der Mann und seine damalige Partnerin waren in einem Auto durch Messerstiche schwer verletzt worden. Der Hergang der Tat war lange rätselhaft. Laut Mitteilung wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann nun versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Sie geht davon aus, dass er Ende November vergangenen Jahres seine damalige Lebensgefährtin in Hechingen umbringen wollte, weil eine Trennung bevorstand. Er habe die ahnungslose Frau mit drei Stichen in Hals und Kopf verletzt, außerdem habe sie Abwehrverletzungen an den Händen erlitten. Im Gerangel um das Messer hatte die Frau dem Mann zwei Stiche ins Bein verletzt. Das wertete die Staatsanwaltschaft als Notwehr und stellte dieses Verfahren ein.