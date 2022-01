Anklage wegen Freiheitsberaubung

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat einen 42-jährigen Mann aus dem Kreis Rottweil wegen versuchter schwerer Körperverletzung, Freiheitsberaubung und Sachbeschädigung angeklagt. Er soll vor einem Jahr einen Bekannten in Hechingen (Zollernalbkreis) in sein Schlafzimmer eingeschlossen und die Bettdecke angezündet haben. Die Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus, dass der Angeklagte den 84-jährigen Fabrikanten töten wollte. Auch welche Motive der Mann gehabt haben könnte, geht laut einem Gerichtssprecher nicht aus der Anklage hervor. Die beiden Männer sollen befreundet gewesen sein, möglicherweise habe sich der Angeklagte einen Schlüssel für das Wohnhaus des Unternehmers besorgt. Ein psychiatrischer Sachverständiger soll zunächst die Schuldfähigkeit des Angeklagten untersuchen. Kommende Woche will das Gericht dann entscheiden, ob es zum Prozess kommt.