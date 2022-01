Anja Sauer ist am Sonntag als erste Frau zur Bürgermeisterin in Römerstein (Kreis Reutlingen) gewählt worden. Sie war einzige Kandidatin und tritt im April die Nachfolge von Matthias Winter an. Der hatte nach einer Amtszeit nicht mehr kandidiert. Die 46-Jährige ist Verwaltungswirtin und derzeit Hauptamtsleiterin in Heroldstadt im Alb-Donau-Kreis.