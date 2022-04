Anhörung im Parteiausschlussverfahren gegen Tübinger Oberbürgermeister Palmer

Im Mai hatten die baden-württembergischen Grünen auf einem Landesparteitag beschlossen, dass sie Palmer aus der Partei werfen wollen. Jetzt - fast ein Jahr später - wird es ernst.

Am Samstagmittag beginnt in der Landesgeschäftsstelle der Grünen in Stuttgart die Anhörung im Parteiausschlussverfahren Palmer. Die Rechtsvertretung des Landesvorstands und Palmers Anwalt Rezzo Schlauch werden ihre Argumente für oder gegen einen Parteiausschluss vor dem Landesschiedsgericht der Grünen vorbringen. Eine Entscheidung dieses Gerichts wird dann in einigen Wochen erwartet.

Grünen Landesvorstand sieht parteischädigendes Verhalten

Palmer habe immer wieder vorsätzlich und erheblich gegen die Grundsätze der Grünen verstoßen und der Partei dadurch schweren Schaden zugefügt, begründet die Rechtsvertretung des grünen Landesvorstands ihren Antrag auf Parteiausschluss. Palmer hatte vor allem beim Thema Flüchtlinge immer wieder provoziert. So forderte er während der Flüchtlingskrise die Abschiebung von Flüchtlingen in Kriegsgebiete wie Syrien oder Afghanistan, wenn die Flüchtlinge in Deutschland straffällig geworden sind. Außerdem wurden Palmer immer wieder abfällige Äußerungen über Ausländer vorgeworfen.

"Wir haben es mit einer jahrelangen Vorgeschichte und einer langen Liste von kalkulierten Ausrutschern und inszenierten Tabubrüchen zu tun."

Während des Corona-Lockdowns eckte Palmer 2020 außerdem mit der Äußerung an, durch den Lockdown rette man möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären - aufgrund ihres hohen Alters oder ihrer Vorerkrankungen. Palmer habe bei Bündnis 90/Die Grünen keine politische Heimat mehr, so der ehemalige Landesvorsitzende Oliver Hildenbrand, der das Parteiausschlussverfahren für den Landesvorstand mit auf den Weg gebracht hat.

Der ehemalige Grünen-Fraktionschef Rezzo Schlauch (links) vertritt als Anwalt Tübigens OB Palmer (rechts) im Partei-Ausschlussverfahren. (Montage) dpa Bildfunk SWR Montage: SWR / Fotos: dpa Bildfunk

Stuttgarter Anwalt Rezzo Schlauch verteidigt Palmer

Boris Palmers Anwalt Rezzo Schlauch verteidigt den Tübinger Oberbürgermeister. Er argumentiert: Palmer sei ein Aktivposten in der Partei und bundesweit als Vorbild im kommunalen Klimaschutz bekannt. Gleichzeitig sei Tübingen in Palmers Amtszeit die wirtschaftlich am stärksten wachsende Stadt in Baden-Württemberg geworden. Er frage sich, ob sich die Grünen selbst noch im Einklang mit ihrem eigenen Grundsatzprogramm befänden. Denn das fordere politische Diskussion, Streit, Gestaltung und Erneuerung.

"Unzweifelhaft ist es (...) auch der Tatkraft, dem Ideenreichtum, der Konfliktfreudigkeit und der Risikobereitschaft von Tübingens Oberbürgermeister zu verdanken, dass die Stadt in so vielen Feldern viel beachtete Pionierarbeit leistet."

Die Behauptung, Palmer füge den Grünen Schaden zu, könne nicht allein an vermeintlich schädlichen Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters gemessen werden, findet Rezzo Schlauch. Man müsse das gesamte Wirken Palmers berücksichtigen. Gerade in Baden-Württemberg sei davon auszugehen, dass Palmer seiner Partei weitaus mehr Stimmen einbringe, als er sie koste.

Parteiausschluss Palmers wäre die härteste Strafe

Sollte das Landesschiedsgericht die Vorwürfe gegen Palmer für unbegründet halten, würde das Parteiausschlussverfahren mit einem Freispruch enden. Aber selbst wenn das Landesschiedsgericht parteischädigendes Verhalten feststellen sollte: Das Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer muss nicht notwendigerweise mit einem Ausschluss enden. Es wäre auch denkbar, dass Palmer seine Mitgliedschaft nur für eine begrenzte Zeit ruhen lassen muss oder dass er eine Rüge erhält, so Hartmut Geil, der Vorsitzende des Bundesschiedsgerichts der Grünen.

Viele Beobachter rechnen mit einem Freispruch für Palmer

Viele Beobachter rechnen mit einem Freispruch Palmers - etwa der Tübinger Politikwissenschaftler Josef Schmid. Es sei schwer nachzuweisen, ob jemand einer Partei geschadet hat, meint er. Man müsse Leute wie Palmer aushalten. Doch egal, wie das Parteiausschlussverfahren letztlich ausgeht: Für Josef Schmid steht fest, dass Gerichte keine politischen Konflikte lösen können. Am Ende werde es wohl nur Verlierer geben.

Parteiausschlussverfahren spaltet die Tübinger Grünen vor der OB-Wahl

Schon jetzt ist die Situation für die Tübinger Grünen schwierig: Die Stimmung zwischen Palmer-Befürwortern und Palmer-Kritikern war phasenweise extrem angespannt. Vor allem in der Frage, ob Palmer erneut für die Grünen bei der Oberbürgermeisterwahl im Herbst antreten soll. Palmer entschied sich wegen des laufenden Parteiausschlussverfahrens, nicht bei der Urwahl anzutreten, mit der die Partei ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin bestimmen wollte. Er wird als unabhängiger Kandidat antreten. Die Tübinger Grünen haben kürzlich Ulrike Baumgärtner als ihre Kandidatin nominiert. Die Mitglieder unterstützen nun teils sie und teils Palmer.