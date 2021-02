Kaum ein Thema wird in der Corona-Krise so kontrovers diskutiert wie das Thema Schule. Was bedeutet die Ausnahmesituation für Schüler, Lehrkräfte oder Eltern? Reporter des SWR Studios Tübingen begleiten die Tübinger Gemeinschaftsschule West in einem Langzeitprojekt durch das Corona-Halbjahr. mehr...