Angeklagte gesteht Brandstiftung

Am Landgericht Tübingen hat der Prozess gegen eine 34-jährige Frau wegen schwerer Brandstiftung begonnen. Die Angeklagte gestand zu Beginn, im vergangenen Jahr ihre Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Rottenburg angezündet zu haben. Der Brand wurde von Mitbewohnern des Hauses bemerkt und von der Feuerwehr schnell gelöscht. In dem Haus lebten zu dieser Zeit 15 Personen. Die Angeklagte könnte vermindert schuldfähig sein, weil sie unter einer psychischen Störung leidet, unter anderem unter Autismus. Aus diesem Grund wird auch ein psychiatrisches Gutachten erwartet.