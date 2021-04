Andreas Narr SWR SWR - Alexander Kluge

Dr. Andreas Narr

Geb. 20. August 1956 in Rottweil

Ein echter Narr. Geboren in Rottweil, der Hochburg aller schwäbisch-alemannischen Narren. Vater Helmut Narr wohnte dort in der Konrad-Witz-Straße. Geboren am 11.11. Nomen est omen!



Ansonsten verlief mein Leben eigentlich ganz normal. Schule und Abitur in Tübingen. Studium Rhetorik, Deutsch, Geschichte - in Freiburg und Tübingen. Promotion über Verständlichkeit im Radio.



Anschließend (und bis heute) der Versuch, das Gelernte an Hörer und Zuschauer weiterzugeben. Zunächst als Redakteur beim Zeitfunk in Baden-Baden, später als ARD-Korrespondent für Rheinland-Pfalz beim Fernsehen des Südwestfunks.



1992 Leiter der Fernsehnachrichten im baden-württembergischen Landesprogramm in Stuttgart. Versuchte auch dort als Moderator von Landesschau Journal verständlich zu bleiben.



Seit Juli 1998 Leiter des SWR Studios Tübingen. Zurück zu den Wurzeln, dorthin, wo meine Rundfunk-Laufbahn mit einer Umfrage zum Thema "Was ist Karfiol?" begann. Und zurück zu dem sehr spannenden Medium Hörfunk, über das mein Prüfer Prof. Dr. Erich Straßner zu sagen pflegte: "Radio ist nie falsch, denn Radio geht ins Ohr. Und Fernsehen bisweilen auch ins Auge!"