Park-Chaos entlang der Schwarzwaldhoch-Straße blieb aus

In den Höhen des Nordschwarzwaldes ist am Wochenende das befürchtete Park-Chaos ausgeblieben. Nachdem es zuletzt auf der Schwarzwald-Hochstraße erhebliche Verkehrsbehinderungen durch Winterausflügler gegeben hatte, seien die Halteverbote diesmal beachtet worden, so die Offenburger Polizei. Der Andrang in den Hochlagen des Schwarzwaldes sei am Wochenende zwar wieder groß gewesen, ein Verkehrschaos sei aber ausgeblieben, hieß es. Dennoch mussten am Samstag einzelne Straßen gesperrt werden. Dazu gehörte die B28 zwischen Freudenstadt und der Schwarzwaldhochstraße sowie die L401 zwischen Obertal und Ruhestein im Kreis Freudenstadt.