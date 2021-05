Ein Zugunfall von vor zwei Jahren in Kilchberg wird im September noch einmal vor dem Tübinger Amtsgericht aufgerollt. Ein Lastwagenfahrer war an der B28-Baustelle im Tübinger Stadtteil Kilchberg beim Rangieren auf einen unbeschrankten Bahnübergang geraten und wurde von einem Regionalexpress erfasst. Der Knall war bis in die Nachbarorte zu hören. Acht Menschen wurden verletzt, drei davon schwer. Die Polizei bezifferte den Schaden auf mindestens eine Million Euro. Der Lastwagenfahrer bekam inzwischen einen Strafbefehl zugestellt. Dagegen hat er Einspruch eingelegt. Deshalb muss sich der Mann am 13. und 20. September wegen Eingriffs in den Bahnverkehr und Körperverletzung vor dem Amtsgericht Tübingen verantworten.