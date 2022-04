Amtsgericht Reutlingen verhandelt Einsprüche gegen Bußgeld wegen Corona-Demonstration

Nach einer nicht genehmigten Corona- Demonstration hat die Stadt Reutlingen Bußgeldbescheide verschickt. Das Amtsgericht hat sich mit den ersten Einsprüchen dagegen beschäftigt.

Die Stadt Reutlingen hat rund 500 Bußgeldbescheide an Personen geschickt, die an der nicht genehmigten Demonstration vom 18. Dezember teilgenommen hatten. Das ist eine bundesweit wohl einmalig hohe Zahl. Die Demonstrantinnen und Demonstranten sollen jeweils um die 150 Euro Strafe bezahlen. 300 haben Einspruch gegen ihr Bußgeld eingelegt. Die ersten der Verfahren im Amtsgericht Reutlingen gingen jetzt über die Bühne.

Zeugen der Corona-Demo waren nicht geladen

Dem Einspruch eines Mannes aus Afghanistan wurde stattgegeben. Er kann schlecht Deutsch. Der Bußgeldbescheid wurde ihm nicht übersetzt. Er wirkte, als habe er vielleicht tatsächlich nicht so genau gewusst, was sich an diesem 18. Dezember in Reutlingen abspielte. Andere Verfahren wurden vertagt, weil das Gericht bemängelte, dass offensichtliche Zeuginnen und Zeugen nicht geladen waren oder ein Handyvideo nicht vorlag, das einen mit Bußgeld Bedrohten womöglich entlastete. Eine 18-Jährige muss ein Bußgeld von 50 Euro bezahlen. Sie sei wohl tatsächlich nur Beobachterin gewesen, aber nicht weggegangen und das würde die Demonstranten unterstützen, so das Gericht.

Ab wann nimmt man an einer Demonstration teil?

In den ersten Verfahren ging es vor allem um die Frage, ob jemand an einer verbotenen Kundgebung teilnimmt oder nur den Platz überquert um einzukaufen oder um einen Freund zu besuchen. Die als Zeugen geladenen Polizisten trugen nicht allzu viel zur Aufklärung bei. Sie erkannten keine der von Bußgeldern betroffenen Personen im Gerichtssaal. Immerhin bestätigte ein Polizist, dass am Rande des Demonstrationsgeschehens sehr wohl auch Neugierige standen. Bei denen erschien es dem Gericht wenigstens als fraglich, ob man sie bestrafen könne. So wird mit den weiteren Verfahren ein hartes Stück Arbeit auf das Reutlinger Amtsgericht zukommen. Die Richter dürften auf Wochen und Monate beschäftigt sein.