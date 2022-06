70 Jahre Amerika in Tübingen

Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner in Westdeutschland systematisch Amerika-Häuser gegründet, um Kultur, Geschichte und Sprache in Deutschland zu etablieren.

So sollte der US-amerikanische Einfluss in Westdeutschland ausgebaut werden. Als der Kalte Krieg begann, die Welt erneut zu spalten, stellte der erste deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer im März 1951 fest:

"Mehr denn je ist es notwendig geworden, dass sich Europa fest zusammenschließt, um dem Druck aus dem Osten standhalten zu können. Aber Westeuropa allein ist ohne die starke Unterstützung der Vereinigten Staaten dazu nicht in der Lage."

Hisrorische Aufnahme in Tübingen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben die Amerikaner in Westdeutschland "Amerika-Häuser" gegründet. SWR SWR

1952 gab es 44 Amerika-Häuser in Westdeutschland

1952 gab es bereits 44 dieser Einrichtungen in Westdeutschland, eines davon wurde in Tübingen gegründet, als die Unistadt noch französische Besatzungszone war.

Wer an der Tübinger Uni studierte, hoffte künftig eine wichtige Rolle in der Gesellschaft zu haben. Die Tübinger Studierenden, heißt es, nahmen die Sprach- und Kulturangebote begeistert an und so manch Alteingessener bewunderte den damaligen Chrevrolet-Straßenkreuzer des dai, mit dem die Amis die Tübinger Gassen unsicher machten.

Beileidsbekundungen zu Kennedys Tod

Viele Ereignisse in der amerikanischen Geschichte prägten das Institut nachhaltig. Als der Tod des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy 1963 beispielsweise bekannt wurde, erreichten das Institut so viele Beileidsbekundungen, dass der dai-Direktor damals überwältigt feststellte: "Es kann keine Zweifel geben über die warme und enge Verbundenheit zwischen unseren beiden Völkern."

Ein paar Jahre später allerdings, als 1968 hunderte Studierende vor dem Tübinger Amerika-Haus gegen den Vietnamkrieg demonstrierten, kam die Verbundenheit ziemlich ins Wanken. Es klirrten Fensterscheiben, das dai wurde besetzt, Bücher aus Regalen gerissen und Wände beschmiert.

Das Deutsch Amerikanische Institut verstand sich immer politisch, am liebsten aber als Vermittler. Als am 11. September 2001 die Flugzeuge in die Zwillingstürme des World Trade Centers flogen, wurden viel beachtete Podiumsdiskussionen veranstaltet.

Hunderte Sprachkurse pro Jahr

Heute werden jedes Jahr hunderte Sprachkurse von Muttersprachlern angeboten. In Ausstellungen, Vorträgen oder auch mal mithilfe von Sqare Dance - einem amerikanischen Volkstanz - soll ein differenziertes USA-Bild vermittelt werden.

Mittlerweile gibt es noch zwölf Einrichtungen dieser Art mit einem Gesamtbudget von 1,1 Millionen Euro im Jahr, elf Angestellten und 40 Lehrenden.