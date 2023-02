Der Internethändler Amazon eröffnet in Tübingen sein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum. Der US-Konzern will im Cyber Valley an künstlicher Intelligenz forschen.

In Tübingen wird am Dienstagnachmittag das Forschungs- und Entwicklungszentrum des Internethändlers Amazon feierlich eingeweiht.

In dem vierstöckigen Neubau mit modernen, hellen Büros und einem Cafe´ im Erdgeschoss sollen künftig rund 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten. Die Teams beschäftigen sich vor allem damit, wie Maschinen sehen können und wie man die Darstellung von Bildern im Internet verbessern kann. Es geht auch um die Frage, wie man künftig mit dem Handy komfortabler shoppen kann. Die Amazon Forscher wollen Computer so programmieren, dass sie den Körper eines Kunden erkennen und Kleidung passgenau empfehlen können. So könnte beispielsweise die Maßanfertigung der Zukunft mit dem Mobiltelefon möglich werden.

Amazon in Tübingen will Grundlagenforschung voranbringen

Neben solchen konkreten Fragen will Amazon auch die Grundlagenforschung fördern. Und dies in bester Gesellschaft mit den Partnern im Cyber Valley, wie dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme oder den Unis Tübingen und Stuttgart. Renommierte Spitzenforscher des Max-Planck-Instituts wie Professor Bernhard Schöllkopf arbeiten im Nebenberuf für den US-Konzern.

Ärger um Ansiedlung von Amazon in Tübingen

Über die Ansiedlung von Amazon wurde in Tübingen heftig gestritten. Der US-Konzern umgehe Steuerzahlungen, biete schlechte Arbeitsbedingungen und missbrauche seine Marktmacht, so die Kritiker. Am Ende hat der Gemeinderat trotzdem zugestimmt - unter der Bedingung, dass eine Ethikkommission die Forschung im Cyber Valley begleitet.

Befürworter wie Oberbürgermeister Boris Palmer oder auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen deshalb auch gerne davon, dass in Tübingen mit europäischen Normen und Werten an Künstlicher Intelligenz geforscht wird. Und sie sind beide beim Startschuss für das neue Forschungs- und Entwicklungszentrum von Amazon in Tübingen am Dienstagnachmittag dabei.