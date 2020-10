Die Innenstadtstrecke der Regionalstadtbahn Neckar-Alb durch Tübingen ist umstritten. Am Dienstag wurden daher Alternativen bei einer Infoveranstaltung vorgestellt.

Die Regionalstadtbahn Neckar-Alb soll den regionalen Schienenverkehr um Reutlingen, Tübingen und den Zollernalbkreis entlasten. Geplant ist auch eine Strecke durch Tübingens Innenstadt. Pendler sollen so auf möglichst direktem Weg vom Hauptbahnhof über die Neckarbrücke zur Universität und den Kliniken kommen. Bei den Tübingern ist das Stadtbahnprojekt umstritten.

Regionalstadtbahn "nicht ökologisch"

Die einen können sich vorstellen, dass mit der Innenstadtstrecke das Nadelöhr Mühlstraße entlastet wird. Die anderen bevorzugen ein verbessertes Busnetz. Laut der Bürgerinitiative "NEIN zur Stadtbahn" sei die Regionalstadtbahn nicht ökologisch und viel zu teuer. Es sei sinnvoller, das schon vorhandene Verkehrsnetz mit Schnellbuslinien auszubauen. Die Stadt hat seit knapp einem Jahr Alternativen zur Regionalstadtbahn untersucht. Interessant seien ein Schnellbussystem sowie eine Seilbahn, so Baubürgermeister Cord Soehlke.

Bussystem "nicht so effizient" wie Schienensystem

Aber ein Bussystem sei niemals so effizient wie ein Schienensystem, so Matthias Zänker, Mitglied im Tübinger Bündnis für die Innenstadtstrecke. Denn Busse könnten nicht so viele Personen befördern, wie ein Zug. Auch die Seilbahn überzeuge nicht, denn die garantiere keine Umsteigefreiheit. Wie komplex die Untersuchung war, davon bekamen die Bürger an diesem Abend einen groben Eindruck. Über vier Stunden lang erläuterten die Experten die Vor- und Nachteile der Alternativen und verglichen sie mit der aktuellen Verkehrssituation in Tübingen.

Ergebnisse im Frühjahr 2021

Ob die Alternativen am Ende besser abschneiden als die Innenstadtstrecke, müssen die Untersuchungen noch zeigen. Die Ergebnisse werden Anfang 2021 vorgestellt. Im Herbst soll es dann einen Bürgerentscheid zur Innenstadtstrecke geben.