Das Christophorus-Gymnasium in Altensteig (Kreis Calw) ist wegen mehrerer Corona-Fälle bis Freitag geschlossen. Der Unterricht geht virtuell weiter.

Es gebe sieben nachweislich Infizierte am Christophorus-Gymnasium, über mehrere Jahrgangsstufen hinweg, so der Schulleiter Frank Weigand. Insgesamt 200 Schüler und Schülerinnen hatten mit den Infizierten Kontakt. Sie alle sind jetzt in Quarantäne. Außerdem rund 30 Lehrkräfte. Das ist die Hälfte des Personals an der Altensteiger Schule.

Routinierter Online-Unterricht

Der Unterricht laufe ab sofort über erprobte Online-Plattformen. Man sei inzwischen routiniert und habe gute Erfahrungen. Es gibt laut Schulleiter Weigand eine schuleigene Cloud. Außerdem seien die Lehrer mittlerweile gut geschult. Lehrer und Schüler wüssten, wie sie sich im Fernunterricht verhalten müssen. Die Rückmeldungen der Eltern, sagt Weigand, seien positiv. Das Altensteiger Gymnasium ist das zweite im Kreis Calw, das wegen Corona komplett schließt. Auch am Maria-Linden-Gymnasium in Calw gibt es derzeit nur Fernunterricht.