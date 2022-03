Seniorin in ihrer Wohnung beklaut

In Altensteig (Kreis Calw) haben Diebinnen eine Seniorin in ihrer Wohnung bestohlen. Laut Polizei machten sie Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Angeblich wollten die beiden Frauen Schmuck und Antiquitäten kaufen. Die Seniorin hatte sich auf eine entsprechende Anzeige hin gemeldet. Beim ersten Besuch kauften die beiden Frauen auch ein altes Tischbesteck, so die Polizei. Doch jetzt - beim zweiten Besuch - ließ eine der Frauen sich Schmuck zeigen, während die andere offenbar im Flur telefonierte. Doch in Wahrheit habe sie diverse Gegenstände eingesteckt, so die Polizei. Dann täuschten die Frauen einen Notfall vor und verließen fluchtartig die Wohnung. Jetzt sucht die Calwer Polizei die beiden Frauen: 25 bis 35 Jahre alt, auffällig klein mit dunklen langen Haaren. Beide hätten mit Akzent deutsch gesprochen.