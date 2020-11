per Mail teilen

Alte Apfelsorten im Supermarkt - dies macht ein Projekt des Vereins "Schwäbisches Streuobstparadies" möglich. In Hechingen (Zollernalbkreis) wurde das Projekt vorgestellt.

In den sechs Landkreisen des "Schwäbischen Streuobstparadieses "werden seit August in ausgewählten Märkten traditionelle Obstsorten von Streuobstwiesen angeboten. Das Obst kommt auf kurzen Wegen direkt von der Obstwiese zum Verbraucher, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Alte Sorten wie Finkenwerder Herbstprinz

38 Bewirtschafter pflücken die Äpfel von den Streuobstbäumen. Vier Annahmestellen kontrollieren die Qualität und verteilen das Obst auf die teilnehmenden Märkte. Insgesamt werden so bis in den Winter hinein zeitversetzt 16 alte Sorten wie Goldparmäne, Kardinal Bea oder der Finkenwerder Herbstprinz angeboten.

Fairer Preis für Obstbauern

Die Bewirtschafter erhalten einen fairen Preis von 1 Euro pro Kilo. Die 18 teilnehmenden Supermärkte können ihr Angebot im Punkt Regionalität erweitern.