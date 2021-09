Bürger stimmen gegen Standort Bahnhof

In Alpirsbach im Kreis Freudenstadt hat in einem Bürgerentscheid eine knappe Mehrheit gegen ein neues Feuerwehrhaus am Standort Bahnhof gestimmt. 53,7 Prozent lehnen den neuen Standort am Bahnhof von Alpirsbach ab. Damit ist das Votum im Sinne einer Bürgerinitiative ausgegangen. Die bevorzugt ein Industriegelände, das jedoch erst noch erworben werden muss. Die Stadtverwaltung wird nun das Industriegelände als Alternative prüfen. Das hatte Bürgermeister Michael Paff schon vor dem Bürgerentscheid angekündigt.