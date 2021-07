In Gunningen im Kreis Tuttlingen haben Unbekannte mehrere Ortsschilder gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Schilder am vergangenen Wochenende an allen Straßen abmontiert.

Das kleine Dorf Gunningen muss jemand ganz besonders lieben: Denn er oder sie will unbedingt die Ortsschilder. Und das nicht zum ersten Mal. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung wurden die Tafeln bereits im vergangenen November gestohlen. Jetzt sind wieder fast alle weg gekommen.

Keine Ortsschilder mehr in den Halterungen: Fünf von sechs Ortsschilder in der Gemeinde Gunningen (Landkreis Tuttlingen) sind am Wochenende gestohlen worden. dpa Bildfunk Silas Stein

Fünf Ortsschilder von sechs fehlen

Gunningen hat 750 Einwohner und sechs Ortsschilder. Sie hängen - vielmehr hingen - an den vier Ortseingangsstraßen und an zwei weiteren, kleineren Straßen. Fünf davon sind dieser Tage abgeschraubt worden, nur eines hängt noch, sagt Rathaus-Mitarbeiterin Angelika Scheel dem SWR.

Polizei und Gemeinde rätseln über Schilder-Klau

Man habe in Gunningen keine Ahnung, wer das mache und warum Leute so beharrlich hinter den Ortsschildern her seien, so Scheel. Auch die Polizei kann bislang wenig zum Schilder-Klau sagen. Hintergründe und Täter seien noch unklar, so die Behörde. Der Schaden belaufe sich auf rund 600 Euro. Wer Hinweise auf die Diebe und den Verbleib der Tafeln machen könne, werde gebeten sich beim Polizeiposten in Trossingen zu melden.

Nach dem Ortsschilder-Klau hat der Bauhof improvisiert und "Tempo-50-Schilder" aufgestellt, damit man sieht, wo Gunningen anfängt und aufhört. Pressestelle Gemeinde Gunningen

"Tempo-50-Schilder" als Ersatz

Jetzt hat der Bauhof vorübergehend "Tempo-50-Schilder" an den Ortseingängen aufgestellt, damit man überhaupt erkennt, wo Gunningen beginnt, sagte Rathaus-Mitarbeiterin Scheel. Neue Tafeln müssten jetzt wieder hergestellt werden. In zwei Wochen, so hofft die Verwaltung, soll Gunningen dann wieder Ortsschilder haben.