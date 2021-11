Während Weihnachtsmarkt kein Ausschank von Alkohol in der Altstadt

per Mail teilen

Die Stadt Tübingen verbietet während des für Anfang Dezember geplanten Weihnachtsmarktes den Ausschank von Alkohol in der Altstadt, auch in der Gastronomie. Es könne nicht sein, dass es aus Infektionsschutzgründen keine Essens- und Getränkestände gebe und ringsherum die Gaststätten Alkohol ausschenkten, so Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne). Ob der Weihnachtsmarkt überhaupt stattfindet, ist noch nicht entschieden.