Keine Raketen und Alkohol an Silvester in Tübingen

Angesichts der weiter hohen Corona-Fallzahlen und der Omikron-Variante gelten an vielen Orten strikte Vorgaben. In der Altstadt von Tübingen ist der Ausschank von Alkohol verboten.

Bars und Kneipen in der Altstadt dürfen vom 31. Dezember 2021 bis zum 1.Januar 2022 keinen Alkohol draußen ausschenken. Auch die Abgabe von To-go-Bechern mit alkoholischen Getränken ist untersagt. Das Alkoholverbot hat der Landkreis Tübingen erlassen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Feuerwerksverbot im Stadtzentrum

Raketen, Schwärmer, Knallkörper und Batterien haben an Silvester in der Tübinger Altstadt nichts zu suchen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Wie in den Vorjahren gilt ein striktes Feuerwerksverbot, um das historische Stadtzentrum vor Schäden zu schützen. Auch im Bereich der Kliniken darf kein Feuerwerk abgeschossen werden. Verboten seien sämtliche Feuerwerkskörper, die üblicherweise zum Jahreswechsel verwendet werden. Verstöße können mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden, so die Tübinger Stadtverwaltung.

Alkoholausschank ist an Silvester verboten dpa Bildfunk picture alliance / Patrick Seeger/dpa | Patrick Seeger

Verbote und Sperrstunden auch in Reutlingen

In der Stadt und im Kreis Reutlingen wurde ein Versammlungsverbot erlassen. Ansonsten gelten die Vorgaben der Corona-Landesverordnung: In Innenräumen dürfen sich demnach bis zu zehn immunisierte Personen treffen, im Freien bis zu 50 immunisierte Personen. Bei Treffen, an denen mindestens eine ungeimpfte Person teilnimmt, darf nur ein Haushalt mit zwei weiteren Personen aus einem weiteren Haushalt zusammenkommen. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 13 Jahre zählen dabei nicht mit. Diese Regelung gilt auch für Treffen in gastronomischen Betrieben. Die Sperrstunde in der Gastronomie beginnt in der Nacht von Silvester auf Neujahr erst um 1:00 Uhr, ansonsten bereits um 22.30 Uhr.