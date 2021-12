Am Vormittag des Heiligen Abends versammeln sich jedes Jahr tausende Menschen zum feucht-fröhlichen Beisammensein. Wegen Corona fällt das Feiern nun im zweiten Jahr in Folge aus.

Um größere Menschenansammlungen zu verhindern, gibt es am 24. Dezember in vielen Städten in der Region ein Alkoholverbot in den Innenstädten. Grund ist die unverändert angespannte pandemische Lage. In der Reutlinger Innenstadt darf zwischen 8 und 16 Uhr kein Alkohol ausgeschenkt werden. Das gilt auch für To-go-Becher oder selbst mitgebrachte Getränke. So sollen Menschenansammlungen verhindert werden.

Zuletzt Tausende beim "Heiligen Morgen" in Reutlingen

Vor der Pandemie hatten sich laut Landratsamt Reutlingen am sogenannten "Heiligen Morgen" bis zu 6.000 insbesondere junge Menschen zum gemeinsamen Anstoßen auf dem Reutlinger Marktplatz getroffen. Auch in Pfullingen hat sich in den vergangenen Jahren die Zusammenkunft in der Innenstadt am Heiligen Morgen etabliert. Deshalb gilt nun auch auf dem Pfullinger Marktplatz an Heiligabend ein Alkoholverbot von 8 bis 16 Uhr.

In diesem Jahr nicht möglich: Heiligmorgenfeier in Tübingen SWR

Noch strengere Regeln in Tübingen

In der Universitätsstadt ist die Regelung noch strenger: an Heiligabend und an Silvester dürfen von 6 bis 24 Uhr kein Bier, Sekt, Glühwein oder andere alkoholische Getränke in der Innenstadt verkauft und öffentlich getrunken werden. Polizei und Ordnungsamt sind unterwegs und kontrollieren, ob die Regeln eingehalten werden. So sollen Ausschreitungen und Menschenansammlungen vermieden werden. Der Landkreis Tuttlingen arbeitet an einem Erlass für Silvester. Für Heiligabend gibt es keine Alkoholverbote in der Innenstadt, so eine Sprecherin des Tuttlinger Landratsamts auf Anfrage des SWR.

In anderen Städten gilt nur die Landesverordnung

Im Kreis Sigmaringen ist gemäß der Coronaverordnung des Landes Alkohol auf vielen öffentlichen Plätzen verboten, beispielsweise in der Sigmaringer Fußgängerzone und rund um den Bahnhof. Im Zollernalbkreis ist in Albstadt, Hechingen und Balingen zusätzlich zur aktuellen Verordnung kein generelles Alkoholverbot im Freien geplant. Das gilt auch für Horb im Kreis Freudenstadt.