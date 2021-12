Corona-Alkoholverbot zum "Heiligen Morgen"

In den Innenstädten von Reutlingen und Pfullingen in Baden-Württemberg darf an Heiligabend kein Alkohol getrunken werden. Das Landratsamt Reutlingen hat wegen der angespannten Corona-Lage für den 24. Dezember ein Alkoholverbot zwischen 8 und 16 Uhr festgelegt. Dann dürfen keine alkoholischen Getränke getrunken oder zum unmittelbaren Konsum mitgeführt werden. Der Kreis will mit dem Verbot die Tradition des sogenannten Heiligen Morgens und ein mögliches Infektionsgeschehen unterbinden. In den vergangenen Jahren hatten sich am Vormittag des 24. Dezembers allein in Reutlingen etwa 5.000 Menschen getroffen.