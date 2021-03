Die Bundespolizei hat am Dienstagvormittag zwei Gebäude in Albstadt (Zollernalbkreis) durchsucht. Laut einer Sprecherin ging es bei dem Einsatz um den Verdacht des illegalen Einschleusens von Menschen. Drei Verdächtigen wird vorgeworfen, bosnisch-herzegowinische und mazedonische Staatsangehörige nach Deutschland eingeschleust und diese dann in ihrer Baufirma unerlaubt beschäftigt zu haben. In einer Mitteilung der Bundespolizei hieß es außerdem, bei der Durchsuchung hätten Beamte Unterlagen und einen vierstelligen Geldbetrag gefunden.