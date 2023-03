per Mail teilen

Finale beim 20. Alb-Gold Winterlaufcup in Trochtelfingen. Rund 800 Läuferinnen und Läufer waren an diesem Wochenende bei kaltem Wind auf der Alb unterwegs.

Rund 800 Läuferinnen und Läufer waren laut Veranstalter Matthias Klumpp beim vierten und letzten Lauf der Alb-Gold Winterlaufserie in Trochtelfingen am Start. Die Distanzen: 10 und 5 km. Beim Hauptlauf rund um das Firmengelände des Nudelherstellers war an diesem Wochenende Lorenz Baum von der LAV Stadtwerke Tübingen der Schnellste. Er kam mit einer Zeit von 30:23 Minuten auf knapp zehn Kilometern ins Ziel. Bei den Frauen siegte Leah Hanle (TSV Holzelfingen) mit 36:25 Minuten. Zuvor wurden die Schülerläufe ausgetragen.

Zum 20. Cup großes Starterfeld

Veranstalter Matthias Klumpp ist zufrieden. Bei 20. Winterlaufcup hätten sich ähnlich viele Läuferinnen und Läufer angemeldet wie vor Corona. Mit dem Lauf in Trochtelfingen endet die Serie des Alb-Gold Winterlaufs. Die ersten drei Läufe jeweils über 10 und 5 km waren zwei mal in Reutlingen und einmal in Pliezhausen. Auch die ersten drei Läufe waren mit jeweils zirka 800 Teilnehmern gut besucht.

Anspruchsvolle Strecke auf der Alb

Das Finale der Laufserie in Trochtelfingen hatte einiges zu bieten: Die hügeligen Runden, der kalte Wind und ein etwas höherer Cross-Anteil auf der Strecke haben den Sportlerinnen und Sportlern viel abverlangt. Im Ziel winkte deshalb warmer Tee und ein T-Shirt des Sponsors.

Zufriedene Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 20. Alb-Gold Winterlaufcup SWR Sarah Beschorner

Geld für Nachwuchsarbeit

Pokale und Preise warteten auf die Teilnehmer. "Für uns als Abteilung ist die Veranstaltung wichtig für den Zusammenhalt und natürlich auch, um Gelder für den allgemeinen Vereinsbetrieb und die Nachwuchsarbeit zu bekommen“, erklärt Stéphane Garnier vom TSV Trochtelfingen. Vereine und Veranstalter sind zufrieden mit dem Jubiläumslauf.