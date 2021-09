Alb-Gold ruft Nudeln zurück

Die Firma Alb-Gold aus Trochtelfingen im Kreis Reutlingen ruft eines ihrer Nudel-Produkte zurück. In den „Beste Landqualität Bio Dinkelvollkorn Spaghetti“ sei ein erhöhter Gehalt an Ergotalkaloiden festgestellt, heißt es in einer Meldung. Betroffen sind nur Packungen mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 25. Und 26. Februar 2022. Verbraucher sollten die Nudeln vorsorglich nicht mehr essen. Ergotalkaloide sind Stoffwechselprodukte bestimmter Pilze, die bei Getreide wie Roggen und Dinkel vorkommen können. Schon in geringer Menge können Ergotalkaloiden unter anderem Übelkeit und Bauchschmerzen verursachen aber auch zu Herz-Kreislauf-Problemen führen.