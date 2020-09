per Mail teilen

Die Übungsstunde für Warnsysteme in Deutschland verlief nicht nach Plan. Auch im Kreis Reutlingen gingen kaum Sirenen los.

Weil die Warn-App NINA nicht auslöste, starteten auch die Sirenen in den Gemeinden nicht, so das Landratsamt Reutlingen. Auf die hatten sich die Verwaltungen wohl verlassen. Auch im Kreis Calw hat laut Facebook-Nutzern die Warn-App nichts gemeldet.

Alarm vier Mal ausgelöst

Ortsvorsteher Daniel Steinrode aus Vollmaringen (Kreis Calw) berichtete, man sei überrascht gewesen, dass die Sirene auf dem Rathaus nach fast 20 Jahren ohne Auslösung und Wartung immer noch funktionierte. Man habe den Alarm vier Mal ausgelöst: Feuer-, ABC-, Fliegeralarm und zum Schluss gefolgt von einem langen Entwarnungston.

Der Tübinger Kreisbrandmeister sagte dem SWR, dass nur die Tübinger Teilorte Lustnau und Bühl ihre Sirenen gemeldet hätten. In den Kreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar sind nach SWR Informationen ebenfalls die meisten Sirenen nicht angegangen.

Sirenen im Computer angezeigt

Im Kreis Freudenstadt berichtet das Landratsamt von einer heulenden Sirene in der Kernstadt und Dornstetten. Die eigene Warnapp BIWAPP sei überlastet gewesen und deshalb fast 40 Minuten verspätetet aktiviert worden . Im Zollernalbkreis wurden die zentral ausgelösten 36 Sirenen zumindest im Computer angezeigt. Ausgelöst wurde das Signal in der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Balingen.

Erdbeben und Naturkatastrophen

Ziel des bundesweiten Warntags war es, die Technik zu prüfen und die Bevölkerung zu sensibilisieren. Um 11 Uhr sollten die Sirenen für eine Minute mit einem auf- und abschwellenden Ton heulen. Das ist das bundesweite Signal für Warnung. Im Ernstfall heulen sie bei Erdbeben, Hochwasser und ähnliche Lagen, aber etwa auch für eine terroristische Bedrohung. Der deutschlandweite Warntag soll ab jetzt jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September stattfinden.

Sirenen haben "Weckeffekt"

Bis zum Ende des Kalten Krieges war Deutschland flächendeckend mit Sirenen ausgestattet. Schätzungsweise 80.000 Sirenen waren es im gesamten Bundesgebiet. In den 1990er Jahren hat der Bund seine Sirenen aufgegeben und sie den Kommunen zur Übernahme angeboten. Doch nicht alle waren daran interessiert. Die Zahl der Sirenen ging stark zurück. Inzwischen hat ein Umdenken eingesetzt: Viele Kommunen investieren in neue Sirenensysteme, um die Bevölkerung im Notfall zu warnen. Im Gegensatz zum Rundfunk oder dem Smartphone erreichen sie durch ihre Lautstärke zudem auch nachts die Bevölkerung.