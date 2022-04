Freie Plätze für Flüchtlinge in der LEA Sigmaringen

In der vergangenen Woche war die LEA Sigmaringen noch am Rande ihrer Kapazitäten. Fast alle Plätze für Flüchtlinge waren belegt. Aktuell gibt es dort aber wieder freie Betten.

Nach dem Ankunftszentrum in Heidelberg ist die LEA Sigmaringen die größte Landeserstaufnahmestelle in Baden-Württemberg. Insgesamt können dort 1.675 Flüchtlinge unterkommen. Aktuell (Stand: 28.3.2022, 18 Uhr) wohnen in der LEA über 1.300 Menschen aus insgesamt 42 Nationen. Gut die Hälfte von ihnen kommt aus der Ukraine.

Grund für freie Betten in der LEA Sigmaringen

Der Grund für die freien Plätze sei, dass es aktuell mehr Abgänge als Zugänge gebe, sagte der Leiter der LEA Sigmaringen, Hardy Losekamm, dem SWR. Das könne sich aber auch schnell wieder ändern. Er beobachtet, dass ukrainische Geflüchtete sehr gut vernetzt sind.

Viele Flüchtlinge aus der Ukraine wollen in Städte

Manche Flüchtlinge sind nur für ein paar Stunden in der LEA, die meisten verbringen laut Losekamm aber durchaus mehrere Tage in den ehemaligen Kasernen, bis sie eine Unterkunft haben. Viele der Ukrainer ziehe es wegen der Infrastruktur in größere Städte, weniger aufs Land, so der Leiter der Sigmaringer LEA im SWR.

Deutschland dankbar für Hilfe

Die 34-jährige Olga Ziablova ist mit ihrer kleinen Tochter aus der Ukraine nach Deutschland geflüchtet. Sie ist Deutschland sehr dankbar für die Hilfe.

"Als der Krieg begann, dachte ich, jetzt ist alles vorbei. Dann aber konnte ich nach Deutschland fliehen. Hier habe ich jetzt Essen, ein Dach über dem Kopf, ein Bett und eine Dusche. Dafür bin ich sehr dankbar."

Olga Ziablova (2.v.r.) ist für sich und ihre kleine Tochter dankbar für die Unterstützung in der LEA Sigmaringen. SWR

Betreuungsangebot in LEA soll ausgeweitet werden

In der LEA Sigmaringen bekommen alle dort lebenden Flüchtlinge dreimal am Tag eine Mahlzeit. Das Essen wird in einer Kantine auf Tabletts ausgegeben. Auf dem Außengelände ist Platz zum Fußballspielen, Schaukeln und Spazierengehen. Laut Hardy Losekamm wird zurzeit daran gearbeitet, dass das Betreuungsangebot ausgeweitet werden kann. Bald sollen vor Ort auch Sprachkurse stattfinden. Es gibt auch eine Kinderbetreuung.

Haustiere in der LEA Sigmaringen erlaubt

Haustiere wie kleinere Hunde sind dort anders als in der Kreisporthalle in Tübingen zugelassen. Nur größere Hunde mussten in ein Gebäude des Veterinäramtes, sagte Hardy Losekamm, damit die vielen Kinder auf dem ehemaligen Bundeswehrgelände geschützt sind. Viele der Flüchtlinge verlassen tagsüber auch das Gelände und laufen in die Stadt. Abends geht es dann wieder zum Check-In am Tor der LEA Sigmaringen.

Am Infopoint in der LEA Sigmaringen müssen oft sprachliche Barrieren überwunden werden. Den beiden Frauen hilft eine Frau am Smartphone, damit sie ihre Fragen loswerden können. SWR

Übersetzer für Ukrainisch und Russisch gesucht

Aktuell gibt es nur vereinzelt Helfer und Security-Mitarbeiter, die Ukrainisch oder Russisch sprechen können. Viele der Ukrainerinnen und Ukrainer beherrschen nur diese Sprachen und kein Englisch. Deshalb werden weitere Helferinnen und Helfer gesucht, welche die Flüchtlinge auch sprachlich unterstützen können. Manche behelfen sich mit Bekannten oder Familienangehörigen, die per Smartphone beispielsweise am Infopoint zugeschaltet sind, um Fragen rund um den Alltag und die Wohnsituation in der LEA Sigmaringen zu klären. Wer unterstützen kann, ist willkommen.