Ativisten wollen am Freitag, 08.10.2021, in Oberndorf am Neckar gegen die Rüstungsfirmen Heckler und Koch und Rheinmetall protestieren. Das Bündnis "Rheinmetall entwaffnen" rechnet mit bis zu 500 Teilnehmenden. Die Polizei bereitet sich auf einen Großeinsatz.