Veranstaltungsreihe in Tübingen will Familien psychisch stärken

In Tübingen dreht sich seit Montag alles um die seelische Gesundheit. Die Stadt hat eine Veranstaltungsreihe organisiert, die Kinder, Jugendliche und deren Eltern stärken soll.

Tübingen macht den Oktober zum Monat der seelischen Gesundheit. Es gibt über 50 Angebote, die sich ganz unterschiedlichen Facetten des Themas widmen. Einrichtungen aus dem Sozial- und Bildungsbereich, dem Gesundheitswesen und weitere Organisationen und Initiativen der Stadt laden zu Vorträgen, Informationsabenden, Freizeitangeboten und Ausflügen ein.

SWR-Reporterin Anette Hübsch über die Aktion "Seelische Gesundheit" in Tübingen:

Informieren, Entspannen, Erleben und Zuhören

Das Programm ist bunt gefächert und beinhaltet über 50 Angebote für Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte und Interessierte rund um die Themen psychische Erkrankung und seelische Gesundheit. Man kann sich informieren und zuhören, aber auch entspannen und neues erleben. Es gibt beispielsweise Ausstellungen und Kinobesuche, Massage-, Koch- und Tanzkurse, Selbstverteidigung, einen Besuch in der Pferdeklinik und Waldbaden in der näheren Umgebung. Auch kreative Angebote wie Perlenarmbänder fädeln und intuitives Malen sind dabei. Das gedruckte Programm liegt im Tübinger Rathaus-Foyer und im Cafe´ Sozial in der Derendinger Straße 50 aus. Es kann auch online eingesehen werden.

Psychische Krisen meistern

"Psychische Krisen und Erkrankungen gehören in die Mitte der Gesellschaft", sagt Tübingens Sozialbürgermeisterin Daniela Harsch. Der Aktionsmonat "Seelische Gesundheit" soll Einblick in die vielfältigen Unterstützungsangebote in Tübingen geben, um psychisch gesund zu bleiben oder wieder zu werden. Der Tübinger Arbeitskreis seelische Gesundheit will die verschiedenen Beratungsangebote vorstellen und die Schwelle für Betroffene senken, sich in akuten Krisen Hilfe zu holen.