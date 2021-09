Sie werfen Rotweinflaschen gegen eine Mauer und springen in den kalten Neckar: Unter dem Motto "Finde Tandem" präsentieren Kunstschaffende in Horb am Wochenende Ungewöhnliches.

Veranstalter des zweitägigen Kunstsymposiums in Horb (Kreis Freudenstadt) sind das Horber Stadtmuseum und das Antonie-Leins-Künstlerhaus. Die Idee: Deutsche und finnische Künstlerinnen und Künstler bilden ein Zweier-Team und präsentieren jeweils eine Installation oder eine Musikeinlage.

"Es geht darum, dass man diese hübsche, schwäbische Stadt Horb ein bisschen verändert für ein Wochenende mit Kunst im öffentlichen Raum."

Fast bedrohlich wirkt die Situation an der Mauer der Horber Stiftskirche. Sie wurde mit Flaschen und Steinen bearbeitet und so zum Kunstobjekt. SWR Nadine Ghiba Bild in Detailansicht öffnen Eher harmlos erscheint dieses Objekt: Dieser Busch wurde mit Obst und Gemüse aufgepeppt. SWR Nadine Ghiba Bild in Detailansicht öffnen Am Ende dieser Aktion sprang einer der Künstler in den Neckar: sicher erfrischend, bei den Temperaturen. SWR Nadine Ghiba Bild in Detailansicht öffnen

Mauer der Horber Stiftskirche wird Kunstobjekt

Am Samstag haben Kunstschaffende die Mauer der Horber Stiftskirche verändert: Sie haben zum Beispiel Steine und Rotweinflaschen dagegen geworfen. Am Sonntag dürfen auch Besucherinnen und Besucher Gegenstände an die Mauer klatschen lassen. Bis zum Abend muss die so geschaffene Kunst allerdings wieder komplett abgewaschen sein.

Musik und Installationen in der ganzen Horber Innenstadt

Es gibt aber auch andere Kunst-Einlagen - zum Beispiel Musik. Am Samstag spielten Künstler in der Nähe des Neckars. Danach sprang einer der Musiker in den kalten Fluss. Außerdem wurden an verschiedenen Stellen Skulpturen aufgestellt.

Kontakte nach Finnland genutzt

Dass ausgerechnet finnische Künstlerinnen und Künstler zu dem zweitägigen Symposium eingeladen wurden liegt daran, dass eine der Organisatorinnen selbst Finnin ist: Die Künstlerin Mimosa Pale ist Stipendiatin am Antonie-Leins-Künstlerhaus in Horb und lebt im Moment dort.