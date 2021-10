Streiks auch in Kliniken und Kitas in Reutlingen und Tübingen

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Mittwoch zu ganztägigen Warnstreiks in der Region Neckar-Alb aufgerufen. Dadurch wurden viele öffentliche Einrichtungen lahmgelegt.

An den Kreiskliniken Bad Urach, Münsingen und Reutlingen sowie den Zollernalbkliniken in Balingen und Albstadt sind Notdienste eingerichtet worden. Geplante Operationen sind laut Kliniken verschoben worden. Die Klinikleitungen kritisierten den Warnstreik. Corona habe vor allem die Notaufnahmen schwer in Beschlag genommen.

In Tübinger Kitas keine Notbetreuung

In Tübingen blieben einzelne Gruppen oder ganze Kindergärten geschlossen. Wegen Corona gab es keine Notbetreuung. In Reutlingen blieb in manchen Stadtteilen der Müll stehen. Mit vier Kundgebungen wollte Verdi in Reutlingen ihrer Forderung nach mehr Lohn Nachdruck verleihen. Eine Kundgebung fand ab 13 Uhr vor der Stadthalle statt.

Streik-Gesänge aus dem Kreuzeichestadion

Auch im Reutlinger Kreuzeichestadion kamen laut Gewerkschaft rund 400 Streikende zusammen. Die Streikenden forderten sofort 4,8 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber bieten bisher 1 Prozent mehr Lohn pro Jahr für die nächsten drei Jahre.