Wenn die lebensgroßen Figuren in Freizeitparks in die Jahre kommen, sind sie gefragt: die Airbrushkünstler Ute Worschischek und Ralf Schmied aus Pfullingen (Kreis Reutlingen). Die beiden sind Illusionsmaler. Mit Farbsprühpistolen zaubern sie auch riesige, kunstvolle Gemälde auf Flächen aller Art.

Ute Worschischek und Ralf Schmied sind mit ihrer der Firma Art-Team Work in Pfullingen gefragte Helfer. Sie sind unter anderem Fachleute für Schönheitsoperationen und Makeup an Freizeitparkfiguren. Gerade restaurieren sie eine ganze Wagenladung. Die beiden haben also trotz Corona viel zu tun.