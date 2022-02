Silbermedaille für Emma Aicher bei Olympia

Bei den Olympischen Winterspielen in Peking gab es auch für Sportler aus der Region Medaillen. Die Spiele sind am Sonntag mit einer großen Abschlussfeier zu Ende gegangen. Eine der letzten Medaillen bei den olympischen Spielen ging am Sonntag an Skirennläuferin Emma Aicher vom SC Mahlstetten (Kreis Tuttlingen). Die mit 18 Jahren jüngste deutsche Olympiateilnehmerin holte im Mixed-Team-Wettbewerb die Silbermedaille. Der Nordische Kombinierer Manuel Faißt vom SV Baiersbronn holte ebenfalls Silber mit dem Team, von der Großschanze verpasste er mit Rang vier knapp einen Platz auf dem Podest. Langläuferin Pia Fink aus Münsingen-Bremelau lief am Sonntag im Massenstart noch einmal auf Rang 25. Nach seinem fünften Rang in der Langlauf-Staffel lief Florian Notz von der Skizunft Römerstein im verkürzten Marathon noch auf Rang 26. Ski-Kunstspringerin Emma Weiss aus Albstadt erreichte nicht das Finale. Sie kam auf Platz 20 im Ski Freestyle.