Die Agenturen für Arbeit wollen bundesweit immer mehr Beratungen per Videokonferenz anbieten. Die Balinger Agentur spricht so mit Jugendlichen über Berufe. Die Videoberatung soll das persönliche Gespräch nicht ersetzen. Sie sei ein Zusatzangebot, so die Arbeitsagentur Balingen.