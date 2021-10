Dem "Zeit“-Redakteur Wolfgang Bauer aus Reutlingen ist es gelungen, afghanische Ortskräfte und Helfer., nach Reutlingen zu holen.. Sie hatten für ihn gearbeitet.

27 Afghanen leben mittlerweile in Reutlingen, ehemalige Helfer und Ortskräfte samt ihren Familien. Ihr Leben war nach der Machtübernahmen der Taliban bedroht. Hinter ihnen liegen Wochen voller Angst um Leib und Leben.

Es tue ihm weh, darüber zu sprechen, wie es war, als die Taliban die Macht übernahmen, sagt einer der Geflüchteten. Sie schwebten in ständiger Gefahr. Noch immer ist die Angst groß, deshalb will er seinen Namen ebenso wenig nennen wie eine junge Frau. Ihre ganze Familie war ins Visier der Taliban geraten.

"Es war gefährlich vor allem für unsere Familie, denn mein Vater und mein Bruder arbeiteten für die Deutschen seit 20 Jahren – und deshalb bekamen wir große Probleme. Auf meinen Vater wurde geschossen, auf meinen Bruder auch, ein weiterer Bruder wurde gekidnappt."

"Zeit"-Mitarbeiter wurde erschossen

Der Reutlinger Journalist Wolfgang Bauer begleitet die Afghanen bei einem Spaziergang am Reutlinger Hausberg, der Achalm. Er arbeitete schon lange für die Wochenzeitung "Die Zeit“ in Afghanistan. Den Terror der Taliban erlebte er hautnah.

"Unser Mitarbeiter, der wurde von 20 Kugeln getötet in Dschalalabad. Sein Cousin wurde erst vergangene Woche entführt, vermutlich von den Taliban und tot aufgefunden am nächsten Morgen. Ja, das will ich mir einfach nicht ausmalen, was mit den Familien hätte passieren können. "

Wolfgang Bauer war schnell klar, er muss seinen Mitarbeitern und deren Familien helfen. Sie hätten ihr Leben für die deutschen Journalisten aufs Spiel gesetzt während deren Arbeit in Afghanistan, so Bauer. Deshalb wäre es für ihn undenkbar gewesen, sie im Stich zu lassen. Da hätte er auch nicht weiter als Journalist in diesen Ländern arbeiten können.

Die afghanischen Kinder gehen schon zur Schule

Wolfgang Bauer schaffte das fast Unmögliche. Es gelang ihm, in einer dramatischen Aktion viele seiner Helfer retten. 27 Personen, darunter Familien mit vielen Kindern und Jugendlichen kamen nach Reutlingen. Sie erhielten schnell eine Aufenthaltserlaubnis und Unterkunft. Die Kinder gehen bereits zur Schule. Die ehemaligen "Zeit"-Mitarbeiter sind froh in Deutschland und in Sicherheit zu sein. Sie sind dankbar dafür, wie sie aufgenommen wurden.