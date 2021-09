Im Kreis Reutlingen sind am Montagabend aus Afghanistan gerettete Menschen angekommen. Laut Auskunft der Reutlinger Stadtverwaltung sind es 25 Personen, darunter auch sogenannte Ortskräfte. Sie haben in Afghanistan für die deutsche Bundesregierung oder die Bundeswehr gearbeitet. Doch nach der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban ist dort ihr Leben in Gefahr. Jetzt sollen sie in Gemeinschaftsunterkünften in Reutlingen ein sicheres Zuhause bekommen.