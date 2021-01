per Mail teilen

Die AfD will Parteitage in Haigerloch (Zollernalbkreis) abhalten. Der Stadt liegen entsprechende Anträge vor. Zuletzt hatte die AfD geplante Parteitage in Mannheim nach einem Streit mit der Stadt wieder abgesagt. Jetzt möchte die AfD für ihre Parteitage ein Zelt auf einer privaten Wiese bei Haigerloch aufstellen. Das Zelt soll nach Plänen der AfD vier bis fünf Wochen stehen. Angefragt sind mehrere Wochenenden im November und Dezember, sagt die Stadt Haigerloch.