Erst in den Bundestag gewählt hat der Reutlinger AfD-Abgeordnete Knodel Partei und Fraktion am Montag wieder verlassen. Grund sei die Einstufung der Partei als "gesichert rechtsextrem".

Der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Reutlingen, Sieghard Knodel, hat am Montagabend seinen Austritt aus der Partei Alternative für Deutschland (AfD) bekannt gegeben. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios zufolge habe Knodel sowohl den Kreisverband Reutlingen als auch die AfD-Bundestagsfraktion über seinen Austritt informiert.

Partei-Austritt wegen extremistischer Einstufung

In einer E-Mail, die dem ZDF vorliegt, spricht Knodel davon, dass er sein berufliches und privates Umfeld schützen müsse. Grund für seinen Austritt sei demnach die Hochstufung der AfD durch den Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem". Er erachte den Schritt als unvermeidlich, auch wenn er ihn sehr ungern gehe, fügte der Abgeordnete hinzu.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die AfD am vergangenen Freitag als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Das habe für die Bundes-AfD zunächst keine Folgen, erklärt ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam. Die AfD sei trotz der Entscheidung des Verfassungsschutzes weiterhin im Bundestag vertreten und dürfe weiter zu Wahlen antreten. Gegen die Entscheidung dürfe die Partei Rechtsmittel einlegen. Die Einschätzung der Behörde sei also nicht das letzte Wort, so Bräutigam.

AfD Reutlingen: Kein Verständnis für Austritt

Auf SWR-Anfrage zeigte sich die Reutlinger AfD-Fraktion überrascht und enttäuscht über den Austritt von Sieghard Knodel aus der Partei und der Bundestagsfraktion. In einer Mitteilung hieß es, "die von Herrn Knodel angeführte Begründung - die Einstufung der AfD als 'gesichert rechtsextrem' durch das Bundesamt für Verfassungsschutz - können wir in keiner Weise nachvollziehen."

Die Einstufung sei das Ergebnis eines politisch motivierten Vorgehens einer weisungsgebundenen Behörde und entbehre jeder sachlichen Grundlage. Dass Knodel nicht die politische Weitsicht besitze, dies zu erkennen, sei bedauerlich, äußerten sich die Sprecher des AfD-Kreisvorstandes, Gah und Gerner in dem Schreiben.

Knodel will fraktionsloser Abgeordneter in Berlin bleiben

In dem Schreiben, das dem ZDF vorliegt, kündigte Knodel den Angaben zufolge auch an, dass er künftig als fraktionsloser Abgeordneter sein Mandat weiterführen möchte.

Die AfD im Bundestag zählt damit noch 151 Abgeordnete. Sie hatte die Zahl ihrer Sitze bei der Wahl im vergangenen Februar von 77 am Ende der letzten Legislaturperiode auf 152 nahezu verdoppelt.

Der Vorstand der AfD in Reutlingen fordert Knodel dagegen auf, sein Mandat umgehend an die Partei und den Landesverband zurückzugeben. Alles andere sei ein "klarer Bruch mit der Verantwortung", die Knodel durch seine Wahl übernommen habe. Er sei über die Liste der AfD in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Mit dem Verbleib im Parlament als fraktionsloser Abgeordneter werde dieser Wählerwille in eklatanter Weise missachtet.