Medizintechnikhersteller Aesculap in Tuttlingen steigert Umsatz

Bei Aesculap in Tuttlingen geht es wieder aufwärts. Der Medizintechnikhersteller erzielte im vergangenen Jahr fast 1,9 Milliarden Euro Umsatz.

Mit dem Umsatzplus von über acht Prozent habe man sich vom coronabedingt schwachen Jahr 2020 erholt, heißt es in einer Mitteilung der Firma. Doch das Vorpandemie-Niveau habe Aesculap noch nicht wieder erreicht. Weil weiterhin in vielen Ländern planbare Operationen immer wieder verschoben oder ausgesetzt werden, bleibe die Nachfrage bei Implantaten etwa für Knie oder Hüfte unter den Erwartungen.

Mitarbeiter in Russland und Kiew

Aesculap in Tuttlingen hat 3.400 Mitarbeiter und ist mit Produkten für die Chirurgie weltweit tätig. In Russland stellt das Aesculap-Mutterunternehmen B. Braun unter anderem Infusionslösungen her und betreibt Dialysezentren, in denen 7.000 Patienten versorgt werden. Das soll im Sinne der Patienten auch so bleiben. In der Ukraine sind 78 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einer eigenen Vertriebsgesellschaft in Kiew tätig, heißt es aus Tuttlingen. Neben deren Sicherheit bliebe es das wichtigste Ziel, die Versorgung des Gesundheitsmarktes sicher zu stellen.