Kreiskliniken verlagern Ärzte und Pflegekräfte

Die Reutlinger Kreiskliniken verlagern ab Freitag über 30 Ärzte und Pflegekräfte aus der Ermstalklinik Bad Urach nach Reutlingen. Grund ist die angespannte Lage auf der Reutlinger Intensivstation. Zwei der vier Stationen in der Uracher Ermstalklinik werden vorübergehend geschlossen. Nur die Notaufnahme wird weiter gewährleistet und die Abteilung Altersmedizin bleibt, so die Kreiskliniken Reutlingen in einer Mitteilung. Damit soll die Versorgung von fast 60 Covid-19-Patienten, davon acht auf Intensivstation, in Reutlingen gesichert werden. Zudem gebe es in Reutlingen ein erhöhtes Aufkommen von Notfällen, und die aktuelle Ausfallquote beim Personal läge bei 15 Prozent. Die Verlagerung der Mitarbeitenden von Bad Urach nach Reutlingen sei allein diesen Gründen geschuldet. Sie bedeute nicht den schleichenden Abbau des Standorts Urach. Die Schließung ist für 2025 geplant. Die Stationen in Urach gingen wieder in Betrieb, wenn die Lage sich entspanne, so ein Sprecher.